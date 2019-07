Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad Herrenalb - Rotensol - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Herrenalb (ots)

Ein Autofahrer erschien am Sonntagmittag beim Polizeirevier Gaggenau und zeigte dort eine Verkehrsunfallflucht an. In der Zeit zwischen Samstag, 15.00 Uhr und Sonntag, 11.00 Uhr hatte er seinen schwarzen Seat Exeo auf dem Parkplatz Ahornweg in Rotensol ordnungsgemäß geparkt. In dieser Zeit streifte ein bislang unbekannter Autofahrer den Seat des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf geschätzte 2.000 Euro.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 98870 entgegen.

