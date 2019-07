Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Zwei Tatverdächtige nach Geldforderung vorläufig festgenommen

Pforzheim (ots)

Ein 39- und ein 23-jähriger Mann stehen im Verdacht am frühen Sonntagmorgen zwei junge Männer um ihr Bargeld gebracht zu haben. Die 18- und 19-jährigen Geschädigten befanden sich in der Nacht auf Sonntag in einer Diskothek in der Östlichen Karl-Friedrich Straße. Als die beiden Geschädigten zum Rauchen in eine Nebenstraße gingen, sollen die beiden Tatverdächtigen hinzugekommen sein und sie aufgefordert haben, ihnen in einen Hausflur zu folgen. Hier verlangten die beiden Tatverdächtigen von den Geschädigten, sich auszuziehen und ihre Wertsachen auszuhändigen. Da die beiden Geschädigten aufgrund der Gesamtsituation stark beeindruckt waren und körperliche Gewalt befürchteten, kamen sie der Forderung nach. Nachdem die Geschädigten das Geld ausgehändigt hatten ließen die Tatverdächtigen von ihnen ab. Bei der Durchsuchung der durch die Polizei im Nachgang ermittelten Tatverdächtigen wurde Bargeld aufgefunden und dieses auf richterliche Anordnung beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell