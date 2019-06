Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Spiegel abgefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen!

Celle (ots)

Gestern (Montag, 17.06.2019) am frühen Abend, in der Zeit zwischen 17:30 und 18:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen roten VW Polo, indem er dessen linken Außenspiegel beim Vorbeifahren abfuhr. Der Polo parkte zum Unfallzeitpunkt in der Lotharstraße rechtsseitig in Richtung Ortsmitte in Höhe Schmiedestraße. Ein Zeuge oder Passant muss nach dem Unfall das Spiegelgehäuse- und glas von der Fahrbahn aufgehoben und vor den PKW gelegt haben. Die Polizei Hermannsburg bittet diese Person sowie auch andere mögliche Zeugen, sich umgehend zu melden unter der Telefonnummer 05052/91260.

