Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wolthausen - Wohnwagen entwendet

Celle (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter einen hochwertigen Wohnwagen der Marke Fendt von einem Abstellplatz auf einer Wiese hinter einem Wohnhaus an der Harburger Straße. Das Fahrzeug war zuvor durch Kralle und Kugelkopf in der Kupplung gesichert. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

