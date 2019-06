Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Wer vermisst seinen Kinderwagen (Buggy)?

Gestern Abend (Sonntag, 16.06.2019) gegen 23.00 Uhr stellten Polizeibeamte in der Berliner Straße in Bergen einen Kinderwagen (Buggy), der Marke Hauck, Modell Torro, Farbe schwarz-rosa sicher. An dem Buggy befindet sich mehrfach der Schriftzug: "Fun for Kids". Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Kinderwagen zuvor durch bisher unbekannte Täter entwendet worden sein. Nun sucht die Polizei nach dem Eigentümer bzw. der Eigentümerin, um weitere Einzelheiten zu ermitteln. Hinweise erbittet die Polizei in Bergen nun dringend unter der Telefonnummer 05051/27166-152 oder 05051/47166-0.

