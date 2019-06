Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Rheinzabern (ots)

Am Pfingstmontag um 18.00 Uhr wendete ein 41-jähriger, rumänischer Staatsbürger mit seinem Auto in der Hauptstraße und stieß leicht gegen das Heck eines gegenüber geparkten Autos, an dem Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Ein Zeuge, der den Zusammenstoß beobachtet hatte folgte dem flüchtenden Unfallverur- sacher in die Mühlgasse, wo er ihn in der Nähe des Bahnhofs zum An- halten bewegen konnte. Beim Eintreffen der Polizei wurde festge- stellt, dass der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkohol- test ergab 2,05 Promille, weshalb sein Führerschein einbehalten wurde. Ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

