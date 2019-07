Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Nagold - Einbruch in Wohnhaus

Nagold (ots)

Am Freitag, im Zeitraum zwischen 11:30 und 17:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Waldkirschenweg in Nagold ein. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Der genaue Wert der gestohlenen Gegenstände konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Nachdem die Täter durch die Bepflanzung hindurch auf das Grundstück gelangt waren, nutzten sie größere Steine, um ein Fenster einzuwerfen. Anschließend stiegen die Diebe durch das Fenster ein. Im Gebäudeinneren durchwühlten sie nahezu alle Räume und Schränke.

Gesucht werden nun Zeugen und Hinweisgeber. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

