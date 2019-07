Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Kirchhundem (ots)

Am Dienstag (30. Juli) ereignete sich auf der Siegener Straße in Kirchhundem ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 78-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes gegen 21 Uhr in Richtung Lennestadt. Vor ihm befuhr ein 33-Jähriger mit einem Corsa ebenfalls die Straße. Als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste, um an einem haltenden Pkw vorbei zu fahren, reagierte der Mercedes-Fahrer zu spät und fuhr auf das Heck des Opels auf. Angehörige brachten den 78-Jährigen in ein Krankenhaus, das er aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Ein Mitfahrer des 33-Jährigen verletzte sich leicht am Knie. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

