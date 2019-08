Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug bei Unfall überschlagen, Unfall auf Kundenparkplatz

Aalen (ots)

Aalen: 32-Jähriger überschlägt sich mit Pkw

Vermutlich infolge Unachtsamkeit hat sich am Dienstagnachmittag in Unterrombach ein 32 Jahre alter Autofahrer mit seinem Audi bei einem Unfall überschlagen. Der Mann war um 15:35 auf der Hoferrnweiler Straße in Richtung Sportpark unterwegs, als er auf Höhe Friedhof gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw, Hyundai prallte. Durch den Aufprall wurde der Audi ausgehoben, überschlug sich und kam auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr Aalen im Einsatz. An beiden Fahrzeugen war ein Gesamtschaden von circa 25.000 Euro entstanden. Sie waren nicht mehr fahrbereit mussten abgeschleppt werden.

Die Hofherrnweiler Straße war während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis 16:55 Uhr gesperrt.

Aalen: 4.000 Euro Schaden bei Unfall auf Kundenparkplatz

Bei einem Unfall auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Straße Im Hasennest ist am Dienstagnahcmittag ein Sachschaden von circa 4.000 Euro entstanden. Ein 66 Jahre alter Nissan-Fahrer wollte rückwärts aus einer Parklücke ausfahren und hatte hierbei den Audi eines 55-Jährigen übersehen, der auf Parkplatzsuche war.

