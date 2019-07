Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Einbrüche in PKW -

Diez (ots)

In der Nacht zum Dienstag (23.07.2019) kam es in Diez zu zwei Einbrüchen in Pkw:

1. In der Limburger Straße wurde an einem geparkten weißen Kfz der Marke Jaguar die vordere Seitenscheibe eingeschlagen.

2. In der Oraniensteiner Straße wurde die hintere Seitenscheibe eines schwarzen Audi A 3 zertrümmert.

In beiden Fällen wurden in den Fahrzeugen abgelegte Geldbörsen mit diversen Dokumenten entwendet. Zeugen dieser Vorfälle werden gebeten, sich bei der PI Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell