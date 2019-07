Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines Weidezaungerätes

Hattert (ots)

Zwischen dem 21.07.2019 22:00 Uhr und dem 22.07.2019 12:00 Uhr wurde in der Gemarkung Hattert, Ortsteil Hütte im Bereich "In der Seelbach" ein Weidezaungerät an einer Weide entwendet. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02662-95580 an die Polizei in Hachenburg zu wenden.

