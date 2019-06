Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, 23.06.19, wurde gegen 23:40 Uhr, ein roter Renault in der Schütt in Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der 44 Jahre alten Fahrerin aus Neustadt konnten dann im Rahmen der Kontrolle drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein hierauf durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Amphetamine, was eine Blutprobe nach sich zog. Ihr Fahrzeugschlüssel, sowie der Führerschein wurden sichergestellt.

