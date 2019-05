Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Wohnhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Während die Bewohner des Hauses sich am Dienstag, den 29. Mai 2019, in ihrem Garten aufhielten, nutzte ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit, sich in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr unbemerkt durch eine Hintertür in das Gebäude zu schleichen. Hier entwendete der Täter Schmuck und Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Möwenstraße im Bereich Ganspe beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401-935115 in Verbindung zu setzen (626850).

