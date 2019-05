Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brake: Fahrerin eines Seat nach Verkehrsunfall mit 10-Jährigem gesucht +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake sucht nach der Fahrerin eines grauen Seat, die am Freitag, den 24. Mai 2019, einen Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer hatte. Ein 10-jähriger Junge fuhr auf dem Geh- und Radweg in der Kirchenstraße in Richtung Innenstadt, als er von dem grauen Seat erfasst wurde. Die circa 30-jährige Fahrerin mit mittellangen dunklen Haaren, habe von einem Grundstück auf die Kirchenstraße einbiegen wollen. Nach dem Unfall sei sie ausgestiegen, um dem Jungen zu helfen. Da dieser jedoch angab, nicht verletzt zu sein, setzte sie ihre Fahrt vor.

Die Fahrerin wird gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401-9350 in Verbindung zu setzen.

Zeugen die Angaben zu der Fahrerin machen können, werden ebenfalls gebeten, Kontakt mit der Polizei Brake aufzunehmen.

