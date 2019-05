Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brake: Verkehrsteilnehmer gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake sucht einen Verkehrsteilnehmer, der nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, den 21. Mai 2019, in der Zeit von 06:50 Uhr bis 14:00 Uhr einen Notizzettel am beschädigten Pkw hinterließ. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen roten Nissan, der in der Kirchenstraße vor dem ehemaligen Pizza-Imbiss am Straßenrand parkte. Als der Besitzer des Nissan zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er jedoch keinen Zettel mehr vor, jedoch berichtete ein Zeuge von seinen Beobachtungen. Der Sachschaden am Nissan beträgt circa 300 Euro.

Der Verkehrsteilehmer wird gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401-935226 in Verbindung zu setzen.

