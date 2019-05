Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Schwerer Auffahrunfall - zwei verletzte PKW-Fahrer

Delmenhorst (ots)

Am 28.05.2019, 18.35 Uhr, kam es auf dem Hasporter Damm in Höhe der Einmündung zur Fridtjof-Nansen-Straße zu einem schweren Auffahrunfall.

Der 73-jährige Fahrer eines neuwertigen PKW Renault Kadjar befuhr den Hasporter Damm stadtauswärts, als plötzlich gesundheitliche Probleme auftraten. Nahezu ungebremst fuhr er auf den vor ihm verkehrsbedingt verzögernden PKW Opel Zafira eines 59-jährigen Fahrers aus Delmenhorst auf. Beide Fahrer wurden durch den Unfall verletzt. Sie wurden per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hier erholte sich auch der Renaultfahrer, so dass er das Krankenhaus nach kurzem Aufenthalt wieder verlassen konnte.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 28.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten PKW wurden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Während der etwa einstündigen Unfallaufnahme kam es wegen der zeitweise voll gesperrten Straße zu Verkehrsbehinderungen.

