Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle mit Folgen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag (22.06.2019), gg. 17.45 h, kontrollierte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße in der Konrad-Adenauer-Straße einen Fiat, da dessen Fahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei diesem Verstoß blieb es jedoch nicht, da bei der Kontrolle festgestellt werden konnte, dass der 28jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, was eine Blutprobe zur Folge hatte. Daneben war die Beschlagnahme des Führerscheines bereits in der Vergangenheit von der Staatsanwaltschaft angeordnet worden, weswegen der Mann diesen direkt aushändigen musste. Als ob das nicht genug war, lag auch noch ein Haftbefehl vor.

