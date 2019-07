Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Weyer

Weyer (ots)

Am 23.07.2019 in der Zeit zwischen 17 Uhr und 17:20 Uhr kam es in der Rheinstraße in Weyer zu einer Verkehrsunfallflucht an einem am Fahrbahn geparkten PKW. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 9327-0 zu melden.

