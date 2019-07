Polizei Essen

POL-E: Essen: Radfahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Gestern am frühen Abend (3. Juli, 18:16 Uhr) ist ein 25-jähriger Radfahrer beim Linksabbiegen von der Klarastraße in die Rüttenscheider Straße von einem ihm entgegenkommenden Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 25-Jährige hatte vermutlich den entgegenkommenden Wagen einer 62-jährigen Essenerin übersehen. Diese wollte mit ihrem VW auf der Zweigertstraße geradeaus in Richtung Klarastraße fahren und fuhr deshalb an einem anderen Wagen, der sich fürs Linksabbiegen in die Rüttenscheider Straße eingeordnet hatte, rechts vorbei. Die 62-Jährige kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Radfahrer, der dabei schwer verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste. / SyC

