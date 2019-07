Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Selters - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw mit zwei verletzten Personen

Montabaur (ots)

Am heutigen Vormittag kam es auf der Umgehungsstraße von Selters/Westerwald zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem entgegenkommenden Lkw mit Hänger. Eine 24-jährige Frau wollte mit ihrem Pkw aus Selters kommend auf die L 305 in Richtung Mogendorf auffahren. Hierbei geriet sie auf die linke Fahrbahnseite, wo sie mit einem entgegenkommenden Lkw mit Hänger zusammenstieß. Der Fahrer des Lkw versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Zug geriet ins Schleudern,kam anschließend nach rechts von der Straße ab und blieb in der angrenzenden Böschung liegen. Der Fahrer wurde durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus geborgen. Die Fahrerin des Pkw musste mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Koblenz geflogen werden. Der 50-jährige Fahrer des Lkw wurde mit leichteren Verletzungen in ein hiesiges Krankenhaus eingeliefert. Die L 305 musste voll gesperrt werden. Zur Bergung des Lkw wird die Sperrung noch mehrere Stunden andauern.

