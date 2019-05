Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Außenspiegel an PKW abgebrochen

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum 30.05.2019 wurde in der Bogenstraße an einem dort geparkten roten PKW Toyota Yaris von einem bislang unbekannten Täter der rechte Außenspiegel abgebrochen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Pirmasens unter der Tel. 06331/5200 oder an die E-Mail-Adresse pipirmasens@polizei.rlp.de

