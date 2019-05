Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Contwig (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt wurde die Streife am 30.05.19 gegen 19.20 Uhr auf einen 52-jährigen Mann aufmerksam, welcher mit Bier an seinem PKW auf dem Parkplatz des Freibades in Contwig stand. Da der Mann nach Überprüfung unter Alkoholbeeinflussung stand, wurde der Fahrtantritt durch die Streife verhindert. Eine weitere Strafe erwartet den Mann jedoch nicht, da er sich noch nicht am Steuer seines Fahrzeuges befand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell