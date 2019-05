Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Contwig (ots)

In Contwig ereignete sich am Abend des 30.05.19 gegen 20.50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person. Hierbei befuhr eine 19-jährige Dame eine Hof-Zufahrt in Contwig, als sie einen auf der Fahrbahn liegenden 18-Jährigen übersah und überfuhr, als dieser dort vermutlich gerade seinen Rausch ausschlafen wollte. Der 18-jährige junge Mann aus Contwig erlitt in Folge des Unfalles schwere Verletzungen und musste in die Uni-Klinik nach Homburg verbracht werden. Sein Zustand ist derzeit nicht weiter geklärt und noch immer kritisch.

