Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht: Sachbeschädigung Grundschule Bullay

Bullay (ots)

In der Zeit vom 19.06.2019 bis 22.06.2019 kam es zu einer Sachbeschädigung an der Grundschule in Bullay. Bisher unbekannte Täter beschädigten die Aufgangstreppe zum Haupteingang und die Fassade des Hauptgebäudes. Augenscheinlich entwendeten die Täter dafür drei Pflastersteine vom nahegelegenen Lindenplatz und warfen diese dann gegen das Gebäude und die Treppe. Wer Hinweise auf die Identität der Täter bzw. des Täters geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell unter der 06542/98670 in Verbindung zu setzen.

