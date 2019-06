Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brennender E-Bike-Akku in Carport

Osann-Monzel (ots)

Am 24.06.2019, gg. 01.05 Uhr fiel einem Zeitungszusteller in der Ortslage Osann ein leichter Feuerschein in einem Carport und zudem ein starker Brandgeruch auf, weshalb er den Notruf wählte.

Nachdem die Polizei und die Feuerwehr eintrafen, konnte in dem Carport ein brennender Akku eines zu ladenden E-Bikes festgestellt und entsprechend abgelöscht werden.

Brandursächlich dürfte ein technischer Fehler gewesen sein.

Im Einsatz waren die Beamten der Polizei Wittlich, sowie insgesamt 12 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Osann-Monzel.

