FW-GE: Wohnungsbrand in Gelsenkirchen Schalke - 1 verletzte Person -erheblicher Sachschaden

Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Wohnungsbrand ist heute morgen erheblicher Sachschaden entstanden. Gegen 09.14 Uhr wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen über einen Wohnungsbrand in der Möntingstraße in Schalke informiert. In der Dachgeschosswohnung eines dreieinhalb geschossigen Wohnhauses war aus bisher unbekannter Ursache ein Brand entstanden. Noch auf der Anfahrt erreichte die Leitstelle ein weiterer Notruf, dass sich noch Personen im Gebäude befinden deren Fluchtweg verraucht sein soll. Aufgrund dieser Meldung wurde die Alarmstufe erhöht und auf "Feuer - Menschenleben in Gefahr-" ein weiterer Löschzug der Berufsfeuerwehr, nebst Sonderfahrzeugen, zur Einsatzstelle geschickt. An der Einsatzstelle konnten die Einsatzkräfte schnell zwei betroffene Personen ins Freie führen und dem Rettungsdienst zur Erstversorgung übergeben. Unverzüglich wurde auch die Brandbekämpfung eingeleitet bevor der Brand auf den darüber liegenden Dachstuhl übergreifen konnte. Trotzdem entstand an der Brandwohnung und der darunter liegenden Wohnung erheblicher Sachschaden. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. gegen 11.00 Uhr war der Ersteinsatz beendet. Weitere Brandstellenkontrollen sind im weiteren Tagesverlauf vorgesehen. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

