Gelsenkirchen (ots) - Seit 18:15 Uhr befindet sich die Feuerwehr Gelsenkirchen im Einsatz an der Munscheidstraße. Dort brennt eine ca. 300qm große Gewerbehalle in voller Ausdehnung. Derzeit läuft ein massiver Löschangriff über zwei Drehleitern und mehrere Strahlrohre. Ein Schaumangriff ist in Vorbereitung. Die Feuerwehr ist mit Einheiten der Wache Altstadt, Buer und Heßler im Einsatz. Zudem wurde Vollalarm für die Freiwillige Feuerwehr Gelsenkirchen ausgelöst. Diese Einheiten befindet sich zum Teil an der Einsatzstelle oder besetzt die Wachen der Berufsfeuerwehr. Zu der voraussichtlichen Einsatzdauer kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell