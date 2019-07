Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht durch LKW

Gemünden (ots)

Am 24.07.2019 gegen 9:45 Uhr befuhr ein Sattelzug mit ausländischer Zulassung die L302 durch Gemünden in Richtung Seck. In einer Linkskurve in Höhe der Kirche fuhr der LKW-Fahrer so weit rechts, dass er einen hier angebrachten Metallpfosten beschädigte. Obwohl der LKW-Fahrer den Schaden offensichtlich bemerkt hat und sogar ausgestiegen ist um sich diesen anzusehen, fuhr er anschließend weiter ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Augenzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Westerburg in Verbindung zu setzen.

