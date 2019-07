Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Stromkasten beschädigt

Hachenburg (ots)

Am 23.07.2019 wurde in der Saynstraße in Hachenburg, ein am Straßenrand befindlicher Stromverteilerkasten beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass dieser durch ein Fahrzeug beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne die Beschädigung zu melden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02662-95580 an die Polizei in Hachenburg zu melden.

