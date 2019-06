Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mit Kopf Autoscheibe durchschlagen - Radfahrer leicht verletzt

Lübbecke (ots)

Bei dem Aufprall gegen ein geparktes Auto in der Bleichstraße in Gehlenbeck, hat ein 57-jähriger Radfahrer mit seinem Kopf die Heckscheibe des Pkw durchschlagen. Obwohl der Mann nach eigener Aussage keinen Helm trug, erlitt er zum Erstaunen der Polizei nur leichte Verletzungen.

Der Lübbecker war gegen 23.30 Uhr mit seinem Rad in östliche Richtung unterwegs, als er offenbar den am Fahrbahnrand abgestellten Audi nicht rechtzeitig wahrnahm. Der Mann prallte ungebremst gegen das Heck und flog mit dem Kopf voraus in die Scheibe. Der Rettungsdienst brachte den 57-Jährigen ins Krankenhaus, dass er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

