Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bietet kostenfreie Fahrradregistrierung an

Hüllhorst, Preußisch Oldendorf, Espelkamp (ots)

Am kommenden Sonntag, dem 30. Juni 2019 führt die Polizei Minden-Lübbecke im Rahmen des 775-jährigen Jubiläums von Hüllhorst-Schnathorst bei der Aktion "Kein Fahrrad ohne Nummernschild" in der Dorfstraße zwischen 11.30 und 15 Uhr eine kostenfreie Registrierung von Fahrrädern durch.

Für die Kennzeichnung bringen Interessierte neben dem verkehrssicheren Fahrrad einen Eigentumsnachweis (Rechnung) sowie Ihren Personalausweis mit. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere kostenlose Codierungstermine sind von den Beamtinnen und Beamten in Preußisch Oldendorf für den 7. Juli von 11 bis 15 Uhr im Rahmen des Holzhauser Marktes auf dem Bahnhofsgelände sowie am 14. Juli in der Zeit von 11 bis 14 Uhr beim Espelkamper Sommer auf dem Grünanger an der Breslauer Straße fest eingeplant.

