POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch, Diebstähle.

Aalen: Wer ist gefahren?

An einem Pkw Mercedes Benz entstand am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr bei einem Unfall ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer zur Unfallzeit die Steinbeisstraße. Infolge überhöhter Geschwindigkeit geriet er auf regennasser Straße ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Außenfassade des dortigen Heizkraftwerkes. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallverursacher ließ den Mercedes zurück und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Aalen hat die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang unter Telefon 07361/524-0 um Zeugenhinweise.

Neresheim und Aalen: Zwei tote Dachse

Auf der Kreisstraße 3397 zwischen Elchingen und Hohenlohe erfasste eine 28-Jährige am Dienstagabend gegen 23.50 Uhr mit ihrem Pkw Smart einen die Fahrbahn querenden Dachs. Der Vierbeiner wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Ebenfalls nicht überlebt hat ein Dachs die Kollision mit einem Pkw Audi. Das Tier querte am Dienstagabend gegen 22 Uhr die Landesstraße 1084 zwischen Ebnat und Elchingen, wo er von dem Fahrzeug erfasst wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Dienstag zwischen 17.25 und 17.55 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen Pkw VW Golf beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Kocherstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Essingen: Einbruch

Vermutlich bereits am Montag drangen Unbekannte über die Garage in ein Wohnhaus am Steigriegel ein. Der Täter war über einen angrenzenden Acker in den Garten gelangt und von dort über die Terrasse in die Garage gegangen. Möglicherweise verließ der Eindringling das Gebäude wieder, als er bemerkte, dass sich die Bewohnerin zu Hause aufhielt. Entwendet wurde nichts, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 52-Jähriger seinen Pkw VW Passat am Dienstag gegen 17.50 Uhr auf der Stuttgarter Straße anhalten. Eine 60-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Mini Cooper auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro entstand.

Ellwangen: Parkrempler

Ein 26-Jähriger verursachte am Dienstag gegen 17.30 Uhr einen Sachschaden von rund 4000 Euro, als er seinen Pkw Skoda rückwärts in der Rindelbacher Straße ausparkte und dabei einen VW Golf beschädigte.

Ellwangen: Fahrzeug gestreift

Auf dem Parkplatz des Wellenbades in der Rotenbacher Straße streifte ein 79-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr mit seinem Pkw Mercedes Benz einen Pkw Smart, wobei er einen Sachschaden von rund 4500 Euro verursachte.

Mutlangen: Mäh-Roboter entwendet

Einen grünen Mäh-Roboter der Marke Gardena entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagmorgen 10 Uhr und Montagmorgen 10 Uhr. Der Roboter befand sich in einem Garten in der Haldenstraße. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Mäh-Roboters nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Rund 1000 Euro Schaden entstand am Dienstagabend gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Rinderbacher Gasse ereignete. Mit ihrem Pkw Smart beschädigte eine 85-Jährige beim Rangieren den VW Lupo eines 51-Jährigen.

Lorch: 2000 Euro Sachschaden

Um einem Rettungswagen das Vorbeifahren zu ermöglichen, fuhr eine 30-Jährige mit ihrem Pkw Skoda am Dienstag gegen 17.15 Uhr auf der Gmünder Straße an den rechten Fahrbahnrand. Da der Abstand zu gering war, setzte sie ihren Pkw ein Stück zurück, wobei sie den hinter ihr stehenden Pkw Ford eines 35-Jährigen streifte. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

