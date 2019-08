Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Nachschlag: Betrunken auf der Autobahn

Aalen (ots)

Crailsheim/ Kupferzell: Mit 2,3 Promille auf der Autobahn unterwegs

Am Dienstagabend gegen 20:45 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin, dass sie soeben einen Autofahrer beobachtet hatte, der schwankend seinen Audi verlassen hatte um auf dem Parkplatz Reußenberg sich zu übergeben. Anschließend stieg der Mann wieder in seinen Wagen und setzte seine Fahrt auf der A6 in Richtung Heilbronn fort. Eine Streife der Verkehrspolizeidirektion konnte den Wagen auf Höhe der Rastanlage Hohenlohe Nord stoppen Kurz nach 21:00 Uhr wies der 56-jährige Fahrer einen Atemalkohol von knapp 2,3 Promille auf. Eine Schnapsflasche wurde im Handschuhfach gefunden. Laut eigener Aussage hatte der Mann allerdings Stunden zuvor zum Abendessen ein Weißbier getrunken. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt.

