Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Jugendlicher greift Joggerinnen ans Gesäß, Auto beschädigt

Aalen (ots)

Fichtenberg: Auto beschädigt

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1:00 Uhr an einem in Gehrhof geparkten Chevrolet ,mit einem spitzen Gegenstand die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und dazu drei größere Dellen in die Seite der Karosserie geschlagen. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Gaildorf ermittelt und sucht unter Telefon 07971 9509-0 nach Zeugen.

Ilshofen: Jugendlicher berührt Joggerinnen am Gesäß

Bereits letzte Woche Mittwoch kam es zu einem Vorfall im Buchwald bei Ilshofen. Ein 14-jähriger Jugendlicher, der mit dem Fahrrad unterwegs war, berührte innerhalb kurzer Zeit zwei vor ihm herlaufende Joggerinnen unsittlich am Gesäß. Der Jugendliche konnte aufgrund eines Zeugenhinweises ermittelt werden. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

Weitere mögliche Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei in Ilshofen unter Telefon 07904 940010.

