POL-DN: Fußgängerin mit Hund stört Einbrecher

Jülich (ots)

Gestern Abend beobachtete eine Zeugin, wie zwei verdächtige Personen ein Privatgrundstück in der Heinrich-Röttgen-Straße verließen. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass in das Einfamilienhaus eingebrochen worden war.

Um 19:45 Uhr wandte sich eine bislang unbekannte Zeugin an zwei Fußgänger und berichtete ihnen, dass sie soeben unweit entfernt Männer beobachtet habe, die Aufbruchswerkzeuge hielten und durch den Garten eines Hauses in der Heinrich-Röttgen-Straße gingen. Sie seien dann über diese in Richtung Vitor-Gollancz-Straße gelaufen. Dort stiegen sie in einen grünen Mercedes-Pkw mit einem belgischen Kennzeichen (möglicherweise FHE-) ein, der von einer Frau gefahren wurde.

Nachdem die Zeugin den Passanten ihre Beobachtungen geschilderte hatte, entfernte sie sich zu Fuß in Richtung Victor-Gollancz-Straße. Die beiden Spaziergänger verständigten die Polizei. Diese stellte vor Ort fest, dass die Täter die rückseitig gelegene Terrassentür des Hauses aufgehebelt hatten. Die Bewohnerin hielt sich zum Tatzeitpunkt nicht im Haus auf, kehrte aber wenig später zurück. Ersten Erkenntnissen nach war nichts gestohlen worden, sodass die Vermutung naheliegt, dass die Einbrecher von der unbekannten Zeugin und ihrem Hund gestört wurden.

Diese Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen melden Sie der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110. Jeder Hinweis zählt!

