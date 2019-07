POL-HB: Nr.: 0423 --Erneute Zwangspause für die Breminale

Polizei Bremen

Nr.: 0423 --Erneute Zwangspause für die Breminale--

Ort: Bremen, Osterdeich Zeit: 07.07.2019 19 Uhr

Auch heute zwingt das Hochwasser die Breminale zu einer vorübergehenden Zwangspause. Das Wasser wird gegen 19.45 Uhr etwa in gleicher Höhe wie am Samstagabend erwartet. Ab zirka 19 Uhr wird der Bereich unten an der Weser geschlossen. Auf den Wiesen rund um die Kunsthalle kann das Kunst- und Kulturfest wie geplant weiter gehen.

Die Polizei Bremen und der Veranstalter gehen davon aus, dass das Gelände wieder freigegeben werden kann, sobald das Wasser sich ausreichend zurückgezogen hat und keine Gefahr mehr besteht.

Die Polizei Bremen informiert Sie über den Fortgang der Breminale auch auf ihrem Twitter Kanal (@BremenPolizei). Folgen Sie uns für aktuelle Informationen.

