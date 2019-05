Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitert

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Freitag versuchte ein Einbrecher gegen 03.00 Uhr, vom Hausflur eines Wohnhauses an der Roonstraße aus die Tür eines im Erdgeschoss gelegenen Geschäftes gewaltsam zu öffnen. Es gelang ihm nicht, die Stahltür aufzubrechen. Zeugen hatte den Täter, der in Richtung Moltkestraße flüchtete, beobachtet. Personenbeschreibung: ca. 180 cm groß, vermutlich südländischer Herkunft, maskiert, bekleidet mit einem Kapuzenpullover mit teilweise orangefarbenen Ärmeln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

