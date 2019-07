Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0422 --Zeugen nach Raub gesucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Wallanlagen/Abbentorswallstraße Zeit: 06.07.2019, zwischen 0.00 und 3:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag überfielen drei Unbekannte einen 22-Jährigen in den Wallanlagen. Wenig später versuchten zwei Männer auch seinen 20 Jahre alten Bekannten in seinem Auto auszurauben. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 0 und 1 Uhr waren die Freunde zunächst in den Wallanlagen unterwegs, als drei Männer den alkoholisierten 22-Jährigen angriffen und sein Mobiltelefon und seine Geldbörse raubten. Um kurz vor 3 Uhr legten die beiden sich zum Schlafen in das Auto des 20-Jährigen, das in der Abbentorswallstraße stand. Der Jüngere bemerkte wie zwei Männer sich an einem provisorisch abgeklebten Fenster zu schaffen machten. Als der 20-Jährige die Unbekannten ansprach, zogen diese ihn aus dem Fahrzeug und forderten die Herausgabe von Bargeld. Der junge Mann schrie laut um Hilfe, woraufhin das Duo ohne Beute flüchtete.

Beide Männer erlitten bei den Überfällen Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Polizei fragt, wem Samstagnacht in den Wallanlagen und in der Abbentorswallstraße etwas aufgefallen ist? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

