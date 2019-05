Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Flucht, 2 Personen schwer verletzt

Gem. Grafschaft, BAB61 Rf Süd Höhe AD Ahrweiler (ots)

Am 05.05.2019 um 16:34 Uhr befuhr ein weißer Kleintransporter, vermutlich Citroen Berlingo, mit slowenischer Länderkennung die BAB61 auf dem linken Fahrstreifen in südlicher Richtung. Ohne erkennbaren Grund reduzierte der Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit stark, so dass ein nachfolgender PKW Audi A3 stark bremsen musste. Ein dahinter fahrender Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und es kam zu einem Auffahrunfall mit dem Audi. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Sozia des Motorrades über den Audi geschleudert. Der Motorradfahrer und seine Sozia wurden schwer verletzt, die Sozia musste mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen werden. Der unfallverursachende Kleintransporter setzte danach seine Fahrt fort. Der Sachschaden beträgt schatzungsweise 30.000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls, die Angaben zu dem flüchtigen Citroen Kleintransporter, vermutlich Berlingo, mit slowenischer Länderkennung machen können werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mendig zu melden, Telefon: 02652-97950

