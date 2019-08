Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Illegale Müllablagerung

Mettweiler (ots)

Wie der Polizei am Dienstag gemeldet wurde, ist im Bereich des alten Sportplatzes in Mettweiler Bauschutt in Form von Dachpappe illegal abgelagert worden. Das Material ist von Unbekannten einfach am Wegesrand abgeladen worden. Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es derzeit nicht.

