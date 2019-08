Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nötigung im Straßenverkehr

Schweich (ots)

Am Dienstag, 06.08.2019, gegen 07:42 Uhr, kam es auf der L141, auf Höhe der Polizeiautobahnstation Schweich, zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein PKW, Marke Citroen, Typ Jumper, Farbe Rot, die L141 aus Richtung Schweich kommend in Richtung Bekond. Kurz nach Aufhebung des Überholverbots überholte der PKW ein vor ihm fahrendes dreiachsiges Kranfahrzeug, ohne sich dabei um den Gegenverkehr zu kümmern. Das Kranfahrzeug und der nachfolgende PKW mussten stark abbremsen. Der entgegenkommende PKW ist vermutlich ein weißer Audi. Ob der Fahrer des weißen PKW Audi ebenfalls stark bremsen musste, ist nicht bekannt. Zeugen des Vorfalles, insbesondere der Fahrer des weißen PKW Audi und des dreiachsigen Kranfahrzeuges, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-91570 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

