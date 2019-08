Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tödlicher Arbeitsunfall

Schoden (ots)

Am Dienstag, den 06.08.2019, gegen 20:00 Uhr, kam es zu einem tödlichen Arbeitsunfall in Schoden, Nähe Geisberghaus. Bei Mulcharbeiten kippte ein fahrender Traktor aus bisher ungeklärter Ursache zur Seite und überschlug sich. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 56jährige Fahrer an der Unfallstelle. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Schoden, Ockfen, Beurig und Saarburg, ein Notarzt, das DRK Saarburg und die Polizei Saarburg. Ein Gutachter wurde hinzugezogen. Die Klärung der genauen Umstände bedarf weiterer polizeilicher Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581/9155-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581/9155-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell