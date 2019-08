Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Trier-Ehrang (ots)

In der Zeit von Montag, 05.08.2019, 19.30 Uhr bis Dienstag, 06.08.2019, 07:30 Uhr parkte ein PKW, Citroen in der Gotenstraße 34 auf der Straße. Der PKW wurde vermutlich beim Ein-/Ausparken oder beim Vorbeifahren durch ein blaues Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am beschädigten PKW entstand ein Schaden von ca. 5000 EUR. Es konnte blauer Fremdlack an dem weißen Fahrzeug festgestellt werden. Die Polizei Schweich bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich mit der Dienststelle in Schweich in Verbindung zu setzen.

