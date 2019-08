Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Graffiti an Bus

Malborn (ots)

Malborn. In der Nacht von Samstag, 03. August, auf Sonntag, wurde ein Mercedes Sprinter durch Graffiti beschädigt. Der Pkw war in der Brunnenstraße vor dem Anwesen Nummer 9 geparkt. Es handelt sich um ein Fahrzeug der Lebenshilfe. Das Graffiti wurde mit silberner Sprühfarbe an der Schiebetür angebracht. Hinweise nimmt die Polizei Hermeskeil, Tel.: 06503 / 9151-0, entgegen.

