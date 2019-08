Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstähle von Fahrzeugteilen an hochwertigen PKW

Ayl und Nittel (ots)

In der Nacht von Montag, den 05.08.2019 auf Dienstag, den 06.08.2019, versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Straße "Wiesenweg" in Ayl bei zwei Fahrzeugen die Felgen zu entwenden. Hierzu wurden die Radmuttern gelöst. Den Tätern gelang es in beiden Fällen nicht die Felgen von hochwertigen PKW zu entwenden. An einem PKW entstand ein Sachschaden von ca. 8000EUR. Da nicht auszuschließen ist, dass weitere PKW betroffen sein könnten, sollten vor Fahrtantritt die Radmuttern an den Fahrzeugen durch deren Eigentümer kontrolliert werden.

Im gleichen Zeitraum wurden in Nittel in der Straße "Im Stolzenwingert" bei einem Mercedes-Benz alle vier Felgen entwendet. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 3500EUR.

In beiden Fällen werden Zeugenhinweise an die Polizei in Saarburg, Tel: 06581-9155-0, erbeten.

