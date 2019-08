POL-PDTR: Idar-Oberstein. Schwerverletzte E-Bike-Fahrerin nach Wildunfall

Polizeidirektion Trier

Idar-Oberstein. Schwerverletzte E-Bike-Fahrerin nach Wildunfall

Am Montag, den 05.08.2019, kam es gegen 05:00 Uhr im Gewerbegebiet Nahbollenbach auf Höhe des Bike-Parks zu einem Unfall. Eine 50-jährige E-Bike-Fahrerin befuhr mit ihrem Zweirad die alte B41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Auf Höhe des Bike-Parks kreuzten zwei Rehe die Fahrbahn. Mit einem der Rehe kam es zum Zusammenstoß. Hierdurch stürzte die E-Bike-Fahrerin und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit dem Rettungswagen ins Klinikum verbracht werden musste.

