Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdacht der Körperverletzung im Schweicher Freibad

Schweich (ots)

Am Sonntag, 04.08.2019, gegen 18:25 Uhr, spielten mehrere Kinder im Schwimmbecken in Schweich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 12-jähriger Junge durch einen 37-jährigen Mann am Hals gefasst, in den Schwitzkasten genommen und dann unter Wasser getunkt worden sein. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

