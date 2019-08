POL-PDTR: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Trier

Polizeidirektion Trier

1. Sachbeschädigung an Fahrzeugen in der Graf-Reginar-Straße - Zeugen gesucht Im Zeitraum von Freitagabend, ca. 21:00 bis Samstagmorgen 09:00 Uhr wurde in der Graf-Reginar-Straße ein dunkler SUV beschädigt. Am Heck des Fahrzeuges befand sich ein Fahrradträger, der auf eine Anhängekupplung aufgesteckt wurde. Dieser wurde durch unbekannte Täter mit Gewalt so verschoben, dass er einen Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR an der Stoßstange hinterließ. Offensichtlich fand im unmittelbaren Nahbereich in der Nacht eine Party statt. Hinter dem PKW befand sich neben leeren Flaschen auch Urin und Erbrochenes. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion unter der Nummer 0651-97793200 in Verbindung zu setzen.

2. Sachbeschädigung an Fahrzeugen in der Riesling-Weinstraße - Zeugen gesucht An diesem Wochenende findet das jährliche Olewiger Weinfest statt. Auf der als Parkplatz zur Verfügung gestellten Wiese in der Riesling-Weinstraße wurde am Samstagabend zwischen 22:00 Und 02:00 Uhr ein schwarzer Rover-Geländewagen mit einem spitzen Gegenstand an der vorderen und hinteren Tür der Fahrerseite verkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion unter der Nummer 0651-97793200 in Verbindung zu setzen.

