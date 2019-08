Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeug in Schweich beschädigt und geflüchtet

Schweich (ots)

Am Freitag, 03.08.2019 gegen 09:05 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße 53 in Schweich ein Verkehrsunfall. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen streifte die unbekannte, vermutlich ältere Unfallverursacherin beim Vorbeifahren einen geparkten, schwarzen Seat und entfernte sich unberechtigt von der Unfallstelle. Nach Zeugenangaben stellte ein weiterer Verkehrsteilnehmer in einem Volvo, der zuvor von der Verursacherin überholt wurde, diese zur Rede und fertigte Fotos des beschädigten Fahrzeugs. Dieser Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter 06502 9157-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich





