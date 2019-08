Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verfolgungsfahrt in Trier Nord - Zeugen und Geschädigte gesucht

Trier (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 09:50 Uhr, beabsichtigte ein Streifenteam der Polizeiinspektion Trier, einen silbernen / grauen BMW Coupé 430d in der Rudolf-Diesel-Straße zu kontrollieren, der diesen entgegenkam. Als der Streifenwagen wendete, flüchtete der PKW mit hoher Geschwindigkeit zunächst über die Metternichstraße in Richtung der Loebstraße. Von hier aus ging die Flucht in Richtung Trier-Nord.

Mehrmals überholte der BMW riskant trotz Gegenverkehrs. In der Herzogenbuscher Straße, Einmündung Thyrsusstraße musste ein roter Kleinwagen stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Der PKW-Fahrer nutzte mehrfach die Gegenspur, auch in Höhe von Verkehrsinseln, Bushaltestellen sowie den Gehweg, um weiterhin flüchten zu können. Weiterhin ging die Fahrt durch die Zeughausstraße über die Zurmaiener Straße in Richtung Autobahn. Mehrere Rot anzeigende Lichtzeichenanlagen wurden nicht beachtet. Auch hier musste ein dunkler PKW stark abbremsen, um ein Kollision zu verhindern. Anschließend flüchtete der Mann über das Hospitalsfeld wiederum in Richtung Herzogenbuscher Straße. Dort fuhr er unmittelbar auf einen Streifenwagen zu, der ausweichen musste und flüchtete in Richtung Ruwer. Innerhalb der Ortslage verlor sich die Spur und der Flüchtende konnte nicht mehr gesichtet werden.

Der Flüchtende fuhr über die gesamte Strecke ohne Rücksicht auf Verluste mit hoher Geschwindigkeit.

Insgesamt waren 5 Funkstreifenwagen der Polizeiinspektionen Trier und Schweich im Einsatz. An mehreren Örtlichkeiten musste die Verfolgung aufgrund der gefährlichen Fahrweise des Fahrers des BMW und der damit verbundenen Gefährdung der anderen Verkehrsteilnehmer durch das jeweilige Streifenteam abgebrochen werden.

Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen sowie potentielle Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Nummer 0651 / 9779-3200 in Verbindung zu setzen.

